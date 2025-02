Le Barça a dit non à deux potentielles recrues

Après un mercato hivernal agité dans le sens des départs, le FC Barcelone s’est déjà mis au travail pour cet été, par l’intermédiaire de son directeur du football, Deco. Selon SPORT, le directeur sportif du Barça a rejeté les avances des représentants de Virgil Van Dijk et Joshua Kimmich. Le défenseur central de Liverpool et le milieu de terrain du Bayern sont tous deux en fin de contrat à la fin de cette saison, mais dans les deux cas, la réponse de Deco a été la même : un non catégorique.

La suite après cette publicité

Si le Néerlandais reste une référence mondiale à son poste, il va tout de même sur ses 34 ans, et le FC Barcelone lui préfère Jonathan Tah, tout en haut des priorités du club au poste de défenseur central. Pour Kimmich, il s’agit d’un dossier qui date de plusieurs années, à l’époque où Xavi était sur le banc des Blaugranas. Si la tendance est plus à une prolongation de contrat à Munich, le milieu allemand se verrait bien en Catalogne, mais son poste n’est pas considéré comme une priorité par le board du Barça.