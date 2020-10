Barça : 3 joueurs n'ont pas signé le burofax polémique

Les joueurs du FC Barcelone n'ont pas vraiment apprécié la dernière demande de la direction... Cette dernière a effectivement sollicité de nouvelles baisses de salaires (aux alentours de 30%) aux membres du vestiaire blaugrana, afin d'atténuer la crise financière que traverse la formation ibérique. Mécontents, les joueurs ont répliqué avec une lettre incendiaire à Josep Maria Bartomeu, dans laquelle ils expriment leur colère quant aux méthodes employées par l'état-major barcelonais.

Ils n'ont, par exemple, pas apprécié la façon dont les dirigeants les ont approchés, par mail alors que la plupart étaient en sélection, comme ils ne comprennent pas pourquoi le club leur demande des sacrifices après avoir réalisé plusieurs gros investissements ces derniers mois. Seulement, comme l'explique AS, trois joueurs n'ont pas signé cette lettre : Marc-André ter Stegen, Clément Lenglet et Frenkie de Jong. Dans le cas de l'Allemand, on rappelle qu'il est en train de sceller une prolongation avec la direction, et celle-ci pourrait être officialisée dans la semaine.