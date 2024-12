Lionel Messi s’est fait tailler en pièces en Argentine

À 37 ans, Lionel Messi n’a plus rien à prouver. Le génie argentin a tout simplement tout gagné au cours de sa carrière. Champion du monde avec l’Argentine en 2022, double vainqueur de la Copa América (2021, 2024), sacré à 10 reprises en Liga, vainqueur de 4 Ligues des Champions et de 3 Mondiaux des Clubs, Messi a « terminé le jeu », comme disent certains observateurs.

La suite après cette publicité

Exilé aujourd’hui aux États-Unis, où il vient de remporter le titre de joueur de l’année en MLS, l’Argentin fait le bonheur (financier) de l’Inter Miami, en attendant de disputer la prochaine Coupe du Monde des Clubs. Pourtant, cela n’a pas empêché une ancienne gloire albiceleste de lui tailler un beau costard. Interrogé par La Nacion, Hugo Gatti (80 ans, 18 sélections) s’est payé Messi. Et pas qu’un peu. Ancien gardien de but, Gatti n’a, par exemple, pas compris pourquoi Messi a été désigné comme le grand artisan du sacre en 2022 au Qatar.

«Cristiano, même limité, est un phénomène»

« Je ne déteste pas Messi, mais il jouait un football facile. Je l’ai vu dans une équipe de Barcelone qui était sifflée, où personne ne lui donnait de coups de pied et où une grande équipe jouait pour lui. Dibu (Emiliano Martinez, ndlr) était le meilleur, et de loin. Tous les joueurs argentins doivent sucer la b… de Dibu. C’est vrai. Il a gagné, il a tout gagné. Tout. (…) Ils ne lui ont même pas donné de coups (à Messi). Dans le football, si on vous laisse jouer, comme l’a dit Alfredo Di Stefano, vous jouez tous les jours. De son côté, Maradona a été « battu à mort ». Messi n’a pas été frappé. Diego a été frappé, il est tombé et s’est relevé. Si vous touchez Messi, il ne bouge pas. »

La suite après cette publicité

Enfin, pour ceux qui en doutaient encore, Gatti a prouvé qu’il ne portait pas Messi dans son cœur au moment de choisir entre son compatriote et Cristiano Ronaldo. « C’est plus difficile de jouer là-bas (en Arabie saoudite). Tout le monde joue là-bas. Ils vous foncent dessus, ils vous tuent. Cristiano, même limité, est un phénomène. Même limité, il est meilleur que Messi. Et il est limité parce qu’il n’a pas les conditions de Messi, mais il a joué dans les meilleures équipes du monde. Où Messi a-t-il joué ? Au Barça et dans l’équipe nationale argentine. Messi n’a pas demandé à jouer dans d’autres équipes, dans d’autres pays. Et il a eu des opportunités. Il joue au football country aux États-Unis ». Visiblement, Gatti en avait gros sur le cœur…