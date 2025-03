Les mots poignants de Raphaël Varane sur le légendaire France - Ukraine

Avant le quart de finale retour de Ligue des Nations prévu dimanche au Stade de France face à la Croatie, les Bleus seraient bien inspirés de revisionner l’exploit réalisé par leurs aînés face à l’Ukraine il y a douze ans (victoire 3-0 après avoir perdu 2-0 à l’aller à Kiev). Ce 19 novembre 2013, Raphaël Varane faisait partie des héros tricolores. Aujourd’hui, le champion du monde 2018 reste convaincu que ce match a été l’acte de naissance des succès ayant suivi plus tard. Un match fondateur, qui avait aussi réconcilié le public français avec les Bleus selon ses termes.

La suite après cette publicité

«Il y a un autre moment que j’ai vécu, c’est le barrage France - Ukraine avant la Coupe du Monde 2014. Ca, c’est le match qui m’a marqué, se remémore Varane dans le nouvel épisode de The Bridge. L’ambiance qu’il y a eu… On sortait de 2010, 2012, on allait sortir avant même de faire 2014 ? Non, on ne pouvait pas sortir. On perd 2-0 à l’aller en Ukraine. On est arrivé au stade de France à l’échauffement, tout le stade était plein, debout, je n’avais jamais vu ça. C’est le peuple qui nous poussait. Le match qui a fait basculer la relation entre les supporters et l’équipe de France ? C’est ce match-là. Là, on devait se relever, et c’est le pays qui nous a relevé. Il n’y avait plus de quartier, de différences sociales, de religions… On était tous là pour gagner», explique Varane dans l’émission The Bridge co-animée par Sébastien Abdelhamid et Aurélien Tchouaméni. Quatre ans plus tôt, leurs aînés faisaient la grève à Knysna. Quatre ans plus tard, eux, étaient champions du monde.