Juventus Turin : Angel Di Maria bientôt prolongé ?

Après la défaite (0-1) de la Juventus Turin, dimanche soir, sur la pelouse de la Roma, Francesco Calvo, le directeur du football du club bianconero, a affirmé son optimisme à propos d’une prolongation d’Angel Di Maria (35 ans), dont le contrat s’achève en juin prochain.

«Di Maria est certainement un leader technique et de vestiaire. Nous voulons garder les joueurs importants avec nous, comme cela s’est produit avec Danilo. On lui parle, les lumières sont éteintes, on est confiants», a notamment assuré le dirigeant turinois sur Sky Sports Italia. Pour rappel, la Juve pointe actuellement à la 8e place de Serie A.

