Samir Nasri règle ses comptes avec les supporters d’Arsenal

Adebayor, Clichy, Nasri… Nombreux sont les joueurs à avoir emprunté la passerelle Arsenal - Manchester City au cours de leur carrière. Une situation souvent compliquée à digérer pour les supporters des Gunners, lorsqu’il est question de voir l’un de leurs protégés filer chez un rival de Premier League. Souvent très expansifs, ils n’hésitent pas non plus à manifester leur exaspération au moment des retrouvailles. Dans un entretien accordé à L’Équipe, Samir Nasri est justement revenu sur les banderoles et chants en son déshonneur lors de son retour à l’Emirates en 2012… sous les couleurs de Manchester City.

«Je ne peux pas vous dire ce que j’ai pensé quand j’ai vu la banderole… (il se tait). L’année d’avant, comme j’étais bon sur le terrain, ils chantaient mon nom tout le temps. Et là, quand je suis revenu, ils m’ont traité de "petite p…", se remémore l’ancien international français. En fait, j’ai l’impression que certains supporters sont intouchables. Déjà, ils avaient insulté Ashley Cole quand il était parti à Chelsea (en 2006). Pareil pour Emmanuel Adebayor (quand il a signé à City en 2009). Mais ils croient quoi ? Que tout est permis ? On ne leur appartient pas.» Le message est passé.

