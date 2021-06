Jamie Vardy copropriétaire d'un club aux USA

Jamie Vardy (34 ans) est devenu ce mardi le copropriétaire d'une franchise de football aux Etats-Unis, The Rochester Rhinos, dans l'état de New York. Une écurie au passé glorieux qui n'a plus joué en compétitions officielles depuis 2017 et souhaite se réinventer.

L'attaquant de Leicester, auteur de 15 réalisations cette saison en Premier League, a acquis des parts du club (en tant qu'actionnaire minoritaire) pour tenter de relancer la machine. Il poursuivra normalement sa carrière avec les Foxes, son contrat court jusqu'en juin 2023.