PSG : quand Mbappé était proche de signer à Leipzig

PSG - Leipzig, cela a été l'affiche de la première demi-finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale s'est imposé nettement face aux Allemands (3-0). Grand artisan du parcours parisien, Kylian Mbappé aurait pu être dans les rangs de l'équipe de Julian Nagelsmann, ce qui aurait pu donner une autre physionomie. En effet, Ralf Rangnick, alors directeur sportif, a annoncé dans Bild qu'il avait été proche de réaliser le gros coup, avant même l'explosion du Français du côté de Monaco.

L'Allemand est ainsi revenu sur l'épisode qui a failli voir le natif de Bondy signer en Allemagne : « nous avions Kylian Mbappé sur notre radar lorsqu'il était à l'AS Monaco. C'était en février 2015. C'était juste avant que nous nous séparions d'Alexander Zorniger (ancien entraîneur). Le père de Mbappé m'a dit à l'époque : "Ralf, je te donnerais mon garçon immédiatement si tu me promettais que tu seras entraîneur dès l'été". En février, cependant, je ne pouvais pas imaginer que des mois plus tard, j'assumerais le rôle d'entraîneur pour la première fois. C'est pourquoi ils ont décidé de ne pas venir chez nous mais de rester à Monaco. De plus, il y avait le problème que Kylian avait ses premières apparitions avec les professionnels et que nous ne pouvions pas l'obtenir ». Une question de timing qui a donc certainement coûté la pépite à Leipzig. Rangnick peut aujourd'hui s'en mordre les doigts...