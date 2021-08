PSG : le Bayer Leverkusen veut Thilo Kehrer

Après avoir acheté le Néerlandais Mitchell Bakker pour 7 millions d'euros, le Bayer Leverkusen pourrait bien enrôler un autre défenseur du Paris Saint-Germain. Selon les informations de Kicker, les Rouge et Noir continuent de renforcer leur secteur défensif, surtout après les départs de Tim Jedvaj (Lokomotiv Moscou) et les frères Lars et Sven Bender (TSV Brannenburg). L'international de la Mannschaft Thilo Kehrer (24 ans) répondrait aux besoins du club allemand, qui chercherait un joueur capable d'évoluer dans une charnière centrale et sur le couloir droit.

Le montant probable de la transaction n'a pas été précisé par le quotidien allemand, mais le Paris Saint-Germain devra bien négocier avec la direction du Bayer 04 pour rembourser son prix d'achat à son arrivée, qui était à 37 millions d'euros en provenance de Schalke 04. La signature de Sergio Ramos a amenuisé un peu plus ses chances de grapiller du temps de jeu pour la saison à venir, et la direction du club de la capitale serait prête à s'en séparer en cas de bonne offre.