EdF : Noël le Graët annonce la couleur pour l'après-Coupe du Monde

L'Équipe de France est à moins de six mois de la Coupe du Monde au Qatar et ne part pas forcément avec les meilleures bases. Les matchs de juin ont été compliqués (deux défaites et deux nuls) et sont le témoignage d'un collectif qui se cherche encore. L'issu de ce Mondial donnera le la à Didier Deschamps, en fin de contrat après la compétition.

Le sélectionneur ne sait toujours pas s'il continuera ou non. «Après la Coupe du monde, qui sait? Si on la gagne, pourquoi voulez-vous changer? Si on fait une très mauvaise Coupe du monde, il y aura beaucoup de changements», prévient Noël le Graët, le président de la FFF au micro de Europe 1 ce jeudi matin. Zidane se tient près au cas où.