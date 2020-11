Serie A : l'Inter Milan balaye et double Sassuolo

Match de haut de tableau, le duel entre Sassuolo (2e) et l'Inter Milan (5e) s'annonçait particulièrement intéressant. Sensation du début de saison, le club neroverde avait l'occasion de prendre les commandes du championnat tandis que l'Inter voulait se replacer après quelques performances décevantes dans le contenu. Cette fois, la bande d'Antonio Conte montrait les muscles et il ne fallait que quelques minutes pour que Lautaro Martinez réalise un petit numéro avant de servir idéalement Alexis Sanchez (1-0, 4e).

La suite après cette publicité

Sur un corner botté sur la gauche, Arturo Vidal reprenait de volée au second poteau et Vlad Chiriches détournait malencontreusement au fond de ses filets (2-0, 14e). L'équipe de Maxime Lopez prenait l'eau sans réagir et en seconde période, l'Inter Milan se mettait définitivement à l'abri. C'est Roberto Gagliardini d'un bon enchaînement sur la droite de la surface qui se chargeait de marquer (3-0, 60e). Avec cette belle victoire 3-0, l'Inter Milan remonte à la deuxième place à deux points de l'AC Milan et double son adversaire du jour.

Le classement de la Serie A