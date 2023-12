OM : Longoria et le problème de la CAN

La Coupe d’Afrique des Nations va débuter en janvier prochain, en Côte d’Ivoire, et pour les clubs français, c’est la panique. En effet, de nombreux internationaux africains peuplent les effectifs de Ligue 1. L’Olympique de Marseille est concerné, puisque des joueurs comme Harit, Ounahi, Ndiaye, Sarr ou Gueye vont être a priori appelés en sélection. Et encore, l’OM a bénéficié d’un peu de chance avec la non-qualification des sélections de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang.

Au cours d’une conférence de presse organisée ce jeudi, le président olympien Pablo Longoria a exposé le problème que cela représente. « Le championnat français, c’est environ 70 joueurs sélectionnés pour la CAN. Ca, c’est un problème généralisé. Même si la Can et la coupe d’Asie font partie du calendrier de la FIFA, ça mérite de la réflexion de la part des dirigeants français parce que c’est un problème. Pour l’OM, l’attractivité est dans le marché africain. L’OM attire plus que les autres clubs. Ce serait dommage de ne pas profiter de cet avantage dans ce marché », a-t-il déclaré.