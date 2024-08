HAC - PSG : l’analyse contrastée de Luis Enrique après la victoire

Présent au micro de DAZN après la victoire (4-1) du PSG face au Havre, Luis Enrique a livré son sentiment sur cette rencontre. Longtemps malmené par les Normands, le club de la capitale a finalement pu se reposer sur ses entrants pour faire la différence en fin de match. Face aux journalistes, le technicien espagnol a notamment souligné le manque de rythme de son groupe.

«C’est un sentiment étrange parce qu’on avait pas le rythme pour jouer comme on le voulait. On avait pas assez dans les jambes pour faire ce qu’on voulait et ce qu’on devait à l’extérieur dans un match comme ça. On a eu trop de ballons perdus, c’est peut-être ça qui nous a manqué mais je suis satisfait». Et de conclure : «Les entrées de Dembélé et Barcola ? C’est pour ca que je suis l’entraîneur du PSG, c’est la meilleure équipe du monde».