OL : Alexandre Lacazette réagit au départ de Castello Lukeba

Castello Lukeba a signé son contrat avec le RB Leipzig. À seulement 20 ans et après deux petites saisons de Ligue 1, le jeune défenseur a choisi de s’exiler. Un départ qui rapportera 35 M€ à l’Olympique Lyonnais. Présent en conférence de presse, Alexandre Lacazette a commenté ce départ.

« Difficile à vivre, c’est un grand mot. On est conscient que dans cette période, tous les joueurs sont capables de partir ou de rester. Ça faisait un moment qu’il y avait du bruit entre Castels et ce club allemand. On n’est pas surpris. Il y a sûrement des offres que le club ne peut pas refuser. C’est dommage pour le groupe parce qu’on l’appréciait. On lui souhaite bon courage et bonne carrière », a-t-il confié.