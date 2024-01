Manchester United va mettre fin au prêt de Sergio Reguilon !

Sa carrière bat de l’aile depuis quelques saisons désormais. Alors qu’il a rejoint Tottenham en 2020, Sergio Reguilon n’a jamais vraiment été à la hauteur des attentes à Londres depuis son arrivée. Prêté la saison passée à l’Atlético de Madrid, le joueur formé…au Real Madrid avait réalisé une pige peu convaincante dans sa ville natale. De retour dans le nord de Londres cet été, il avait été ensuite envoyé encore plus au nord du côté de Manchester United. Auteur de 12 apparitions avec les Red Devils, le latéral gauche n’a clairement pas convaincu.

Ainsi, son avenir chez les pensionnaires d’Old Trafford avait de quoi interroger. Ce mardi, The Athletic donne des premiers éléments de réponse. Et selon nos confrères d’outre-Manche, l’international espagnol (6 sélections) devrait retourner à Tottenham cet hiver. En effet, alors que Luke Shaw est de retour et que Tyrell Malacia devrait également revenir dans les plus brefs délais, Manchester United a décidé d’activer une clause de rupture du prêt selon le média anglais. Une mauvaise nouvelle pour le joueur de 27 ans qui devra trouver un nouveau challenge pour relancer sa carrière.