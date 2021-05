Le FC Barcelone a pris contact avec Gianluigi Buffon

La suite après cette publicité

La saison n'est pas encore terminée pour le FC Barcelone, qui peut encore espérer soulever le trophée de Liga à trois journées de la fin. Mais de l'autre côté des Pyrénées, on parle presque plus du mercato que de ces trois dernières rencontres qui attendent les troupes de Ronald Koeman. Il y a eu cette rumeur Neymar, rapidement enterrée par la prolongation de la star brésilienne avec le Paris Saint-Germain, en plus d'une floppée de noms plus ou moins galactiques, menant à Erling Haaland par exemple, ou même Eduardo Camavinga.

Si Joan Laporta est en train de réussir quelques tours de passe-passe pour que son club puisse être compétitif cet été, la situation financière catalane reste compliquée, et la plupart des recrues auront donc un profil plus discret, ou du moins, seront bien moins onéreuses que buteur norvégien. Il y a Eric Garcia, le défenseur de Manchester City formé à La Masia, dont le retour au Barça serait déjà bouclé pour cet été, au terme de son contrat avec les Skyblues. Son coéquipier Sergio Aguero pourrait aussi emprunter le même chemin et enfin jouer aux côtés de son ami Lionel Messi. Memphis Depay serait lui aussi sur les tablettes de l'état-major barcelonais.

Une doublure de luxe pour ter Stegen

Et nous sommes en mesure de vous dévoiler que Joan Laporta et ses équipes ont approché un autre joueur libre de tout contrat fin juin : Gianluigi Buffon. Le portier légendaire de 43 ans va quitter la Juventus au terme de cet exercice 2020/2021 comme il l'a annoncé plus tôt dans la journée et selon nos informations, il y a déjà eu une première prise de contact venant du FC Barcelone. Les Catalans pensent à lui en tant que doublure de Marc-André ter Stegen, alors que Neto, l'actuel numéro 2, est souvent annoncé comme partant par les médias locaux. Vendre le portier brésilien - qui avait une très belle cote lorsqu'il défendait les cages de Valence - permettrait d'obtenir un joli chèque, alors qu'il ne faudrait rien débourser, du moins en indemnité de transfert, pour enrôler l'ancien portier du PSG.

On peut imaginer qu'il s'agira d'un contrat de courte durée, logique au vu de l'âge du principal concerné, mais aussi parce que le FC Barcelone nourrit beaucoup d'espoirs en Iñaki Peña (22 ans) ainsi qu'en Arnau Tenas (19 ans), deux portiers de La Masia qu'on a déjà pu voir dans les listes de Ronald Koeman cette saison. De son côté, Gianluigi Buffon pourrait terminer sa carrière sur une dernière belle expérience, découvrant à la même occasion un nouveau pays et un nouveau championnat. Récemment, la Cuatro dévoilait que l'Italien était intéressé par l'idée de faire une dernière pige dans sa belle carrière en Espagne...