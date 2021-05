Gianluigi Buffon annonce son départ de la Juventus

Portier emblématique de la Juventus, Gianluigi Buffon (43 ans) était revenu dans le Piémont après un an passé au Paris Saint-Germain. Mais après avoir réalisé deux saisons dans la peau d’une doublure (16 matches entre 2019 et 2021), le champion du monde 2006 vient d’annoncer sur beIN Sports, et dans des propos relayés par la Gazzetta dello Sport, qu’il allait quitter la Vieille Dame à la fin de la saison.

« Mon avenir est clair. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison. Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente et je la prendrai en considération. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. J'ai tout reçu. Nous avons atteint la fin d'un cycle. » C’est une immense page de l’histoire bianconera qui est en train d’être tournée.