Mercato PSG : le joueur du Real Madrid qui plaît le plus à Luis Enrique

Cet hiver, le PSG est allé arracher un joueur au FC Barcelone, à savoir Dro Fernandez. Un départ qui est très mal passé en Catalogne, où on comptait énormément sur le milieu offensif de 18 ans pour l’avenir. Et voilà que Defensa Central nous apprend que Luis Enrique souhaite désormais piocher du côté de Madrid.

Le média nous apprend ainsi qu’il est très fan de Rodrygo Goes, dont l’avenir au Bernabéu est un peu flou et qui est selon Lucho le joueur du Real Madrid qui apporterait le plus au PSG. Il aurait même sondé Nasser Al-Khelaïfi concernant la faisabilité d’un transfert du Brésilien. Mais il semble peu probable d’imaginer les Merengues vendre l’ancien de Santos au PSG.