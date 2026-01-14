Sénégal, Monaco : Krépin Diatta, le soldat en fin de contrat que l’Europe s’arrache !

Il est parfois critiqué, souvent débattu, mais au final, il est toujours là. Et surtout, il est indispensable. À 26 ans, Krépin Diatta est en train de franchir un cap au Maroc et de créer une forme d’unanimité autour de lui au pays. Alors que le Sénégal poursuit sa route dans cette CAN 2025, le Monégasque s’impose comme l’un des hommes forts du dispositif de Pape Thiaw. Repositionné latéral droit, il enchaîne les prestations de haut vol avec les Lions de la Teranga.

Titulaire indiscutable lors de toutes les rencontres au cours duquel il n’a pas raté une seule minute, il a été particulièrement impressionnant face au Bénin et au Soudan, avant de livrer une copie XXL en quart de finale contre le Mali, alliant solidité défensive et apport offensif constant. Une régularité qui ne passe pas inaperçue, d’autant que sa situation contractuelle en fait l’une des affaires les plus séduisantes du marché.

La Turquie et l’Angleterre en embuscade

La situation est claire : Krépin Diatta est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2026. Autrement dit, il est libre de s’engager où il le souhaite pour la saison prochaine, ou de partir dès cet hiver moyennant une indemnité réduite. Une aubaine que les cadors européens ont flairée. Selon nos informations, la Süper Lig turque est en ébullition pour le récupérer. C’est simple, le "Big 4" est sur le coup : Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe et Trabzonspor ont tous coché son nom sur leur short-list. Mais la concurrence sera rude, car plusieurs clubs de Premier League suivent ses performances au Maroc et observent, comme la plupart des observateurs, son volume de jeu et son agressivité, des qualités taillées pour le football anglais.

Si Diatta plaît autant, c’est aussi pour son CV qui pèse déjà très lourd. À 26 ans, il est au zénith de sa carrière. Son bagage est impressionnant : 106 matchs de Ligue 1, 54 en Jupiler Pro League, mais surtout une vraie culture européenne avec 18 matchs de Ligue des Champions et 14 de Ligue Europa. Cette saison, malgré une rotation à Monaco (10 matchs de L1), il a gardé le rythme pour la sélection. Avec 56 sélections (2 buts), il est devenu un leader de vestiaire, loué pour sa grinta, son intelligence tactique et une polyvalence rare qui permet à ses entraîneurs de multiples options.

Mais avant de penser à son futur club ou à l’objectif Coupe du Monde 2026, Diatta est en mission commando au Maroc. Après avoir manqué le sacre de 2022 sur blessure, il veut sa part de gloire. Interrogé par la RTS, il n’a pas caché son émotion et sa détermination : « j’ai toujours eu ce rêve depuis que je suis gamin. J’ai toujours voulu gagner un trophée avec mon pays et je prie pour cela à chaque instant. J’ai loupé l’édition de 2022 à cause d’une blessure mais je peux vous garantir que j’étais le plus heureux car pour moi le plus important c’est le Sénégal. J’ai perdu une finale de CAN en 2019 et en 2022 je n’étais pas là, j’espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. » Entre la chasse au trophée continental et un transfert qui pourrait changer sa carrière, les six prochains mois de Krépin Diatta s’annoncent brûlants.