L2 : Bordeaux se relance face à Laval

Après sa contre-performance du week-end dernier face à QRM (0-0) qui a permis au FC Metz de revenir à un petit, Bordeaux n’avait pas le droit à l’erreur face à Laval lors de la 36e journée de Ligue 2. A domicile, face à une équipe qui lutte pour son maintien, les Girondins n’ont absolument pas tremblé et ont assuré une large victoire sans trembler. Tout avait bien commencé avec le nouveau coup-franc direct inscrit par le capitaine Barbet en début de rencontre (3e). Le Géorgien Zuriko Davitashvili faisait le break à la demi-heure de jeu. Et le score aurait pu être plus sévère à la pause.

Le meilleur buteur bordelais, Josh Maja manquait deux penaltys consécutifs dans le temps additionnel (45e+1, 45e+3). De quoi peut-être faire douter Bordeaux ? Pas vraiment. Au retour des vestiaires, Gregersen scellait définitivement la victoire des siens. Avec ce succès, Bordeaux reprend 4 points d’avance sur Metz qui affronte Guingamp à 19h. Les Girondins reviennent aussi à 2 points du leader Le Havre. La montée se rapproche et la pression est désormais sur les Messins et Havrais…

Bordeaux : Josh Maja rate 2 penalties en 5 minutes !