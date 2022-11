PSG : Kays-Ruiz répond après le geste polémique de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Ce dimanche après-midi, le PSG s'est tranquillement imposé face à Auxerre lors de la dernière journée avant le Mondial. En fin de rencontre, les caméras de Prime Video ont filmé Kylian Mbappé faisant un geste obscène dans les couloirs en direction des Auxerrois et de Kays-Ruiz. Sur les réseaux sociaux, les supporters se sont donc enflammés et les rumeurs sur un possible conflit entre l'ancien parisien et le Bondynois ont fleuri.

Des rumeurs démenties depuis par l'intéressé. Sur son compte Instagram, Kays-Ruiz a partagé la scène en identifiant Kylian Mbappé et écrivant le message "Les rumeurs...". De quoi désamorcer la polémique et mettre fin aux rumeurs. Dossier clos.