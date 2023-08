Al-Hilal va faire une nouvelle folie pour Neymar

La suite après cette publicité

Lundi, nous vous avons dévoilé en exclusivité la liste des nombreux avantages dont bénéficiera Neymar à Al-Hilal. Avion privé, maison de luxe, personnel à sa disposition, prime de match de près de 80 000 euros pour chaque victoire et un chèque de 500 000 euros pour chaque publication où il assure la promotion de l’Arabie saoudite, le Brésilien, qui touchera un salaire XXL, va être gâté.

Ce mercredi, The Sun et AS confirment que Ney va bien avoir toutes ces choses en Arabie saoudite. Toutefois, ils précisent que son club va lui offrir trois voitures à savoir une Bentley Continental GP, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracán. Le numéro 10 a également commandé quatre Mercedes G Wagon, un SUV de la marque allemande, ainsi qu’un van de la même marque. Il aura un chauffeur à sa disposition, lui qui va vivre dans un manoir de 25 pièces.