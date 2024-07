Euro 2024, Allemagne : les grands regrets de Toni Kroos

La carrière de Toni Kroos s’est stoppée net au coup de sifflet final de ce quart de finale d’Euro entre l’Espagne et l’Allemagne. La Roja a fini par éliminer le pays haut de la compétition avec ce dernier but à la 119e minute signé Mikel Merino. Après entre autres une Coupe du Monde, six Ligues des Champions, six Coupes du Monde des Clubs, quatre Liga, trois Bundesliga, le milieu de terrain se retire des terrains. «En ce moment, l’élimination est plus importante que toute autre chose parce que nous avons tous manqué un grand objectif. Un rêve a été brisé» réagit-il après le match.

«Même si dans les prochains jours, nous nous rendrons compte que nous avons réalisé un bon tournoi, c’est très amer ce soir, poursuit l’ancien Madrilène. Nous avons tout donné pour ne pas perdre. Nous étions proches et cela rend les choses encore plus regrettables. Nous pouvons être fiers car nous avons redonné espoir au football allemand. Nous sommes très déçus car nous voulions aller un peu plus loin.» L’Espagne affrontera la France pour une place en finale.