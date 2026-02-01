Rennes : Kader Meïté file à Al-Hilal !

C’est fait. Comme nous vous le révélions, Rennes a cédé son jeune attaquant de 18 ans Kader Meïté à Al-Hilal. Le club saoudien a cassé sa tirelire puisqu’il a déboursé plus de 30 millions d’euros avec bonus pour s’attacher ses services. Le transfert a finalement été officialisé ce jour.

«Formé à l’Académie Rouge et Noir qu’il avait rejointe en 2022, lancé en Ligue 1 par Sébastien Tambouret face à Toulouse puis installé par Habib Beye, capitaine de la cuvée 2024/2025 en Gambardella, Kader Meïté (5 buts en Ligue 1) va poursuivre sa carrière à Al-Hilal en Saudi Pro League.Le Stade Rennais F.C. souhaite à l’attaquant le meilleur pour la suite de sa carrière.» explique le communiqué du club breton. Cette saison, le jeune attaquant a disputé 19 matches pour 3 buts et 2 passes décisives.