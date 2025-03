Virgil van Dijk désigne le nouvel objectif de Liverpool

Malgré un avantage d’un but acquis au match aller, c’est bien Liverpool qui a quitté la Ligue des Champions ce mardi. Battus par le PSG aux tirs au but, les Reds ont encore deux compétitions à jouer : la Premier League, dont ils sont en tête, et la Carabao Cup. Et pour ce second tournoi, les pensionnaires d’Anfield devront rapidement sortir la tête de l’eau, puisqu’ils affrontent Newcastle en finale ce dimanche. Pour Virgil van Dijk, son équipe doit absolument se focaliser sur cette échéance.

À l’issue de la défaite contre Paris, le capitaine de l’équipe d’Arne Slot a rappelé la nouvelle priorité qui doit être celle de ses partenaires, plutôt que de se lamenter sur l’élimination : « Cela fait partie du football. J’ai dit aux gars : 'Vous pouvez être déçus parce que nous sommes éliminés de la compétition, mais gardez la tête haute.' Maintenant, nous nous préparons pour le prochain défi du week-end, qui sera magnifique. » Un match important pour l’entraîneur néerlandais, qui a l’occasion de remporter son premier trophée depuis son intronisation sur le banc de touche de l’écurie anglaise.