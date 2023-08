L’Arabie saoudite veut encore piller le Real Madrid après Karim Benzema !

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite continue de révolutionner la planète football. Après avoir enrôlé Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané ou encore Riyad Mahrez, pour ne citer qu’eux, la Saudi Pro League ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et devrait ainsi être mêlée à différentes rumeurs d’ici la fin du mercato estival. Déterminée à l’idée de devenir une place forte de ce sport, la richissime monarchie du Golfe risque même de frapper sur le long terme.

Selon les dernières informations de Defensa Central, le nouvel eldorado du ballon rond prévoit également de revenir à la charge dès l’été 2024. Dans cette optique, le média espagnol indique, ce samedi, que le Real Madrid - qui a déjà perdu KB9 cet été - pourrait subir une nouvelle offensive saoudienne dans moins d’un an. Ou plutôt plusieurs offensives…

L’Arabie saoudite vise 3 autres cadres du Real !

En effet, Florentino Perez, président des Merengues, s’attendrait d’ores et déjà à de nouvelles propositions faramineuses pour plusieurs de ses cadres. Parmi eux ? Antonio Rudiger, David Alaba ou encore Luka Modric. Si les deux derniers cités ont reçu plusieurs offres saoudiennes lors de ce mercato estival, sans pour autant décider de quitter le Santiago Bernabeu, le défenseur allemand de 30 ans pourrait lui se laisser tenter par un challenge en Saudi Pro League.

À la tête de moyens colossaux, l’Arabie saoudite devrait alors proposer des salaires mirobolants et difficilement refusables pour les différents cadres merengues. DC précise d’ailleurs, en ce sens, que les hautes sphères de la Casa Blanca craignent «le pire» pour l’été 2024. Oui, la Saudi Pro League a bien l’intention de devenir un championnat dominant et le Real Madrid peut d’ores et déjà trembler…