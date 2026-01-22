L’affaire Lucas Hernandez choque la presse, l’Angleterre salue le retour de Mohamed Salah

L’affaire Lucas Hernandez fait scandale

International français et joueur du Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez se retrouve au cœur d’une affaire sordide. Selon des révélations de Paris Match, le défenseur parisien et sa compagne sont accusés de traite d’êtres humains par une famille colombienne. Le journal «L’équipe» revient sur les faits qui lui sont reprochés. Dans ses pages intérieures, Le Parisien relaye aussi cette affaire. Le Français est notamment accusé d’avoir «exploité et humilié» cette famille colombienne, sans cadre légal et avec des horaires à rallonge. Le clan Hernandez a nié en bloc ces accusations par le biais d’un communiqué transmis à la presse. Une affaire qui fait grand bruit.

La paix entre Salah et Liverpool ?

C’était le grand retour de Mohamed Salah avec Liverpool ! Le Daily Mirror revient sur la première apparition de l’Égyptien Mohamed Salah pour Liverpool depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations et sa première titularisation depuis sa sortie explosive d’après-match à Leeds le mois dernier. Salah n’a pas forcément pesé sur la rencontre, l’Égyptien s’est fait voler la vedette par Szoboszlai. En conférence de presse d’après-match, Arne Slot a toutefois tenu à saluer l’attitude et le professionnalisme de l’Égyptien, signe peut-être que la hache de guerre entre les deux est enfin enterrée.

Gros coup dur pour Pedri

En Espagne, le Barça fait la Une de Sport. Mené dès la 10ème minute, le Barça n’a pas gelé à Prague malgré les -7 degrés et a réagi grâce notamment à un doublé de Fermin Lopes avant de s’imposer 4 buts à 2. Le journal Marca s’enflamme pour l’Espagnol, meilleur buteur du Barça en Ligue des Champions cette saison avec 5 réalisations. Un succès précieux qui permet aux Blaugranas de croire encore au top 8. Mais il y a une mauvaise nouvelle avec la blessure de Pedri, comme le signale Mundo Deportivo. Sorti à la 61ᵉ, le milieu de terrain souffrirait d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite qui pourrait ainsi le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. En Espagne, on évoque déjà une possible absence pour un mois. Ce serait un terrible coup dur pour les Blaugranas quand on connaît l’apport du milieu espagnol dans le jeu des Catalans.