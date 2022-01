FC Barcelone : les dernières heures de mercato s'annoncent bouillantes !

Quel chantier ! Le mercato prendra fin dans une dizaine d'heures, et du côté du FC Barcelone, il y a encore du boulot ! Joan Laporta et Mateu Alemany, les deux têtes pensantes du projet blaugrana, ont déjà attiré Dani Alves, Ferran Torres et Adama Traoré. De quoi donner quelques armes supplémentaires à Xavi Hernandez, mais ils ne veulent pas en rester là. Actuellement, c'est le cas Dembélé qui occupe l'essentiel de l'actualité, avec cet accord entre l'ailier et le Paris Saint-Germain que nous vous dévoilions en exclusivité dimanche soir. Le Français, indésirable à Barcelone en raison de son refus de prolonger, est la clé de ce deadline day.

C'est simple, si le Barça ne parvient pas à s'en débarrasser, il sera très difficile de recruter. Pourtant, l'entraîneur catalan souhaite plusieurs renforts. Sur le côté gauche de la défense, d'où la rumeur Juan Bernat, alors que les noms de Nicolas Tagliafico (Ajax) et José Luis Gaya (Valence) sont aussi sortis. Mais à l'heure où ses lignes sont écrites, il ne semble y avoir aucune piste vraiment chaude...

Il peut y avoir des départs à gogo

Pour l'attaquant de pointe, tout indiquait qu'Alvaro Morata, objectif prioritaire de Xavi, allait rejoindre la Catalogne. Mais la Juventus et l'Atlético ont mis des bâtons dans les roues, alors que Xavi ne veut pas de Mauro Icardi. Le Barça n'a donc que quelques heures pour trouver un buteur à son ancien numéro 6, et ça s'annonce logiquement difficile. C'est Pierre-Emerick Aubameyang qui semble tenir la corde pour le moment, mais l'opération est difficile d'un point de vue financier pour ce Barça qui doit en plus composer avec les contraintes du fair-play financier de la Liga. Plusieurs médias locaux évoquent la possibilité de voir un nom surprise surgir dans les prochaines heures.

Et ça risque aussi de bouger dans le sens des départs, après ceux de Coutinho et de Demir. Le portier Iñaki Peña va ainsi rejoindre Galatasaray dans les heures à venir, alors qu'Alejandro Baldé pourrait quitter le club sous forme de prêt, lui qui est convoité par plusieurs écuries espagnols. Oscar Mingueza et Sergiño Dest sont aussi priés de se chercher un nouveau point de chute qu'ils pourraient trouver d'ici minuit. Préparez-vous, la journée va être longue à Barcelone !