Le PSG va se séparer d'un autre indésirable !

Arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol Ander Herrera était censé amener son expérience de Premier League (132 matches) et de la Liga (157 rencontres) pour aider le club de la capitale à atteindre son objectif ultime : remporter la Ligue des Champions. Néanmoins, malgré 95 matches disputés sous le maillot parisien et une finale de C1 perdue contre le Bayern Munich, l'international de la Roja (2 sélections) n'aura jamais réussi à se rendre indispensable, que ce soit sous les ordres de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino.

Et avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du champion de France en titre, son avenir est acté : il ne fait plus partie des plans du PSG pour la saison à venir. Pour le pousser à un départ, la direction sportive menée par Luis Campos a décidé de l'écarter de l'effectif professionnel pour un second groupe d'entraînement, le fameux «loft», dans lequel se retrouvent tous les indésirables du club (Kehrer, Gueye, Kurzawa, Draxler...). Voyant qu'il ne retrouvera pas l'équipe première, le natif de Bilbao a trouvé le moyen de quitter non seulement Paris, mais aussi l'Hexagone.

Le PSG va résilier son contrat

Selon les dernières informations de la chaîne locale TeleBilbao, Ander Herrera négocierait une résiliation de contrat avec les dirigeants parisiens pour le laisser partir libre, libérant ainsi une place dans l'effectif, mais également près de 16 M€, représentant ses deux années de contrat restantes au PSG. À la place, les deux parties auraient trouvé un accord pour une indemnité aux alentours des 6 millions d'euros. Des informations qui corroborent celles d'El Correo, qui annonçait des contacts entre lui et l'Athletic Club.

Le média espagnol Relevo confirme également l'intérêt que porte Bilbao au Parisien, qui serait une demande d'Ernesto Valverde, l'ayant eu sous ses ordres lors de la saison 2013/2014 au Pays Basque. Cette résiliation permettrait alors au milieu de terrain basque de retrouver un point de chute plus facilement : en effet, le joueur de 32 ans se rapprocherait donc de plus en plus d'un retour au Pays Basque, où il a défendu le maillot rojiblanco à 128 reprises, inscrivant 11 buts et délivrant 19 passes décisives entre 2011 et 2014. Une aubaine pour tout le monde...