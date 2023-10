Le RB Leipzig prolonge Willi Orbán

Véritable taulier du RB Leipzig, qu’il a rejoint en provenance de Kaiserslautern, le défenseur central hongrois Willi Orbán s’est imposé comme le capitaine chez les pensionnaires de la Red Bull Arena, chez qui il prolonge d’ailleurs son contrat jusqu’en 2027. «Le RB Leipzig et Willi Orban (30 ans) ont prolongé prématurément le contrat du capitaine de deux ans, jusqu’en 2027. Notre capitaine, qui a rejoint Leipzig à l’été 2015, vise ainsi sa douzième année chez les Red Bulls», peut-on lire dans le communiqué.

«Nous avons déjà connu une période très fructueuse jusqu’à présent, nous avons récemment remporté trois titres et écrit l’histoire. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et il y a encore de la place dans mon armoire à trophées à la maison. Au RB Leipzig, nous avons tous le grand rêve de devenir un jour champions d’Allemagne et je suis convaincu que nous pouvons y arriver - c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai prolongé», a déclaré le joueur de 30 ans au micro du média officiel du club allemand.