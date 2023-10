Rien ne va plus à Manchester United, Marcus Thuram marque déjà les esprits en Italie

Erik ten Hag et Manchester United sur un fil

Si Arsenal est tombé à Lens, Manchester United continue sa descente aux enfers ! Les Red Devils se sont à nouveau inclinés en Ligue des champions face à Galatasaray (3-2) à domicile. Et celui qui a plongé les Mancuniens dans la crise, c’est Mauro Icardi. «Icardi frappe en fin de match pour assommer la fragile United», écrit The Guardian. Pour le Daily Express, c’est la «pagaille» à United qui ne s’en sort pas ! Avec un «Casemiro expulsé, les joueurs de Ten Hag sont dans la tourmente», s’indigne le média. Le Daily Mail revient sur les deux défaites des clubs anglais hier soir et parle de «poubelle européenne» pour résumer la performance de United et d’Arsenal. En tous cas, avec cette nouvelle défaite, l’étau se resserre sur Erik ten Hag, le manager de Manchester a déclaré après la rencontre qu’il était toujours soutenu par «le conseil d’administration» du club. Mais pour combien de temps s’il ne relève pas la situation. Un mot aussi sur Galatasaray qui a vécu une soirée particulière à Old Trafford. Pour Fotomaç, c’est «le destin» de cette équipe !

Thuram met tout le monde d’accord à l’Inter

En Italie, la une de La Gazzetta dello Sport met en avant un Français ce matin : Marcus Thuram ! L’attaquant tricolore est le grand artisan de la victoire de l’Inter contre Benfica (1-0) car il est l’unique buteur de la rencontre. C’est «la musique de l’Inter. Le super travail de Thuram est récompensé. Benfica dominé et battu» par les Nerazzurri, placarde ainsi le quotidien sportif. Même chose pour le Corriere dello Sport, c’est l’«Inter jusqu’à Thuram. Inzaghi élimine Benfica et prend la première place du groupe.» Pour Record, la défaite aurait pu être bien plus lourde et c’est pourquoi le journal portugais dit «merci à Trubin», auteur de plusieurs parades décisives.

Le FC Barcelone veut prouver sa puissance en Europe

En Espagne, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du FC Porto ce soir ! Et la presse catalane retient sa respiration car ce ne sera pas une balade de santé pour les Blaugranas ! Pour le journal Sport, c’est «l’épreuve du feu. Le Barça est à la recherche d’une victoire de prestige en Europe pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’attente est maximale au Portugal avec João Félix à la tête de l’attaque du Barça aux côtés de Lewandowski.» Mundo Deportivo ne dit pas autre chose et estime que c’est «le défi blaugrana. Avec les deux Joãos, le Barça cherche à obtenir une large victoire à l’extérieur, à Porto, pour prouver qu’il est à nouveau une puissance européenne.» Réponse ce soir, l’équipe de Xavi n’a pas le droit à l’erreur !