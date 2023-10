L’Angleterre choquée par la claque infligée par le RC Lens à Arsenal

La suite après cette publicité

Qu’il va être difficile de remettre les pieds sur terre aujourd’hui. Au lendemain de la performance majuscule du RC Lens en Ligue des Champions face à Arsenal (2-1), les supporters sont sans doute encore sous le choc des événements de la veille. Menés au score par une équipe archi favorite, et qui n’avait pas encore perdu le moindre match depuis le début de la saison, les Sang et Or sont parvenus à réaliser un exploit tout simplement grandiose.

C’est peut-être le plus bel exploit de l’histoire du club. Surtout qu’après l’ouverture du score signée Gabriel Jesus, ils ne devaient pas être très nombreux à croire en un revirement de situation. La presse anglaise, elle n’en croyait pas ses yeux. «Une erreur de David Raya aide l’équipe française à revenir pour choquer les Gunners et prendre la tête du groupe de la Ligue des champions. (…) Elye Wahi a donné l’avantage à l’équipe locale avec une autre finition de qualité alors que les visiteurs ont raté de grosses occasions», rapporte le Daily Mail.

L’Angleterre salue l’ambiance de Bollaert

Même son de cloche pour The Guardian qui évoque des «Gunners pris dans le four lensois (en référence à l’ambiance survoltée de Bollaert), avec la chaleur envoyée par Thomasson et Wahi». Arsenal peut surtout regretter d’avoir manqué de réalisme dans les deux surfaces puisque d’un côté, Samba a été brillant, quand Raya a commis une erreur, alors que sa défense a été perfectible sur les incursions adverses. Arteta faisait la même analyse après le coup de sifflet final.

Pour The Telegraph, cette défaite sonne comme un véritable avertissement pour le club londonien. «Arsenal apprend une leçon brutale en Ligue des champions après une défaite cuisante contre Lens», titre le quotidien et va plus loin dans ses colonnes puisque la blessure de Saka est une très mauvaise chose pour la suite des événements, commencer par la Premier League ce week-end où un choc l’attend. «L’équipe de Mikel Arteta affronte Manchester City dimanche et cette défaite rappelle la difficulté des matchs à l’extérieur en Ligue des champions.»