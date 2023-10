RC Lens : un exploit magistral des Sang et Or sous les yeux de l’Europe !

La suite après cette publicité

Quinze jours après le match nul arraché en Andalousie contre le Séville FC, le Racing Club de Lens ouvrait les portes de son mythique stade Félix Bollaert à un cador européen, dans le cadre de la 2ème journée de Ligue des Champions. Arsenal posait ses valises dans le Nord, dans l’espoir d’enchaîner un nouveau succès dans ce groupe B après la claque infligée au PSV (4-0). Tout avait pourtant si bien débuté pour les Gunners : sur une erreur de jugement d’Adrien Thomasson, Gabriel Jesus a parfaitement conclu l’opportunité offerte sur cette perte de balle lensoise pour ouvrir le score après un premier quart d’heure assez maîtrisé. Alors que tout le monde croyait que la navire lensois allait chavirer, Thomasson a su se rattraper en égalisant d’une formidable frappe enroulée sur une action collective à trois avec Elye Wahi et Deiver Machado. En seconde période, c’est finalement l’ancien joueur du MHSC qui a offert la victoire aux locaux sur une frappe en volée parfaitement reprise du centre de Frankowski. Une victoire XXL permise grâce à plein d’ingrédients de fierté et de collectif sang et or: «C’est un rêve éveillé. On a beaucoup d’ambitions dans ce groupe-là. Il ne faut pas brûler les étapes, on va être attendu au retour. Il reste encore pas mal de matches. On a bien commencé, et on a à cœur de rester sur cette lancée. C’était vraiment la soirée parfaite. On revient de loin parce qu’on prend un but assez rapidement. Ça montre notre caractère, et notre début de saison. En ce moment, on relève la tête. On va bien savourer cette soirée. On avait à coeur, devant notre public, d’animer ce match. C’est ce qui s’est passé, on les a regardés droit dans les yeux.», a précisé Jonathan Gradit.

«On savait qu’il fallait qu’on soit extraordinaire, qu’on élève tous notre niveau de jeu et c’est ce qu’on a réussi à faire. Je pense qu’on a été vaillant jusqu’au bout. On savait qu’ils était invaincus cette saison, c’était un énorme challenge pour nous mais avec le public on est capable de tout. On l’a montré la saison dernière donc je pense que c’est une victoire qui va rester gravée», a déclaré Adrien Thomasson, l’un des héros de la rencontre, au micro de Canal+ dès le coup de sifflet final de cette victoire magistrale contre les Gunners (2-1). Mais derrière cet exploit signé par le RC Lens se cache plusieurs protagonistes. Des joueurs au staff, toute l’origanisation des Sang et Or ont composé une partition footballistique parfaite ce mardi soir. Tous les ingrédients étaient réunis pour contenter les supporters lensois au stade Félix Bollaert. La fête n’aurait pas pu être plus belle ce soir. Et tous les joueurs s’accordent sur un point : la préparation de l’entraîneur Franck Haise est à louer.

Fierté avant tout !

Auteur d’un total de 6 parades durant ce duel européen, Brice Samba a été l’un des artisans de la victoire collective lensoise. Mais pour l’international français, c’est avant tout un succès d’équipe permis grâce à l’entraîneur des Sang et Or : «On avait à cœur de faire un très gros résultat, c’est chose faite. On est tous fiers. Le coach est très très bon, je l’ai toujours dit. Tout ce qu’il nous avait dit, s’est passé dans le match. Il n’y a aucun souci, c’est très bien. On est fier de ce résultat, on a récouté les conseils du coach. Il reste encore quatre matchs, on verra bien, on a quatre points. On ne s’en occupe pas, on pense qu’à nous, on prend match après match, on essaye d’être une équipe difficile à battre. Peu de gens nous voyaient réaliser ce que nous avons réalisé ce soir donc on peut être que fier de ce que nous avons fait et continuer là-dessus», a insisté le gardien de 29 ans au micro de Canal+ après la rencontre. Une méthode qui commence de plus en plus à prendre de l’efficacité et qui pourrait avoir des répercussions directes sur la suite de la saison en Ligue 1, à l’heure où les Lensois ont eu du mal à démarrer.

A seulement 20 ans, Elye Wahi, qui n’avait pas réussi à trouver le chemin des filets à Séville malgré une belle activité, s’est offert le but de la victoire et lui aussi, ne veut pas parle de son match individuel mais de la copie collective : «On a fait un gros match. Ce qu’on a fait ce soir est exceptionnel. On a fait un match plein. On a joué les coups à fond comme le coach nous avait dit. Depuis le match à Séville, on a eu le déclic et notre saison est lancée depuis ce match-là, personne ne pourra nous arrêter. (…) On voulait rendre heureux le public, c’est ce que je voulais. Je suis très content. J’ai eu les frissons car je n’ai pas l’habitude. J’espère qu’on va continuer sur cette lancée car on a fait un grand match», a expliqué le sauveur du match, Elye Wahi, auteur d’une passe décisive et du but de la victoire. Il a d’ailleurs été nommé homme du match par la rédaction de FM avec une note de 7,5.

Quant au principal concerné, l’homme central de l’épopée lensoise, Franck Haise veut retenir la fierté et le caractère de son équipe : «De battre Arsenal quand tu es mené 1-0, pour notre première à domicile depuis 21 ans en Ligue des Champions, le résultat est un exploit. On ressent beaucoup de fierté de ce que les joueurs ont réalisé. Dans le mot fierté, il y a le fait d’avoir eu ce caractère après le but encaissé. Dans le cotnenu, il y a des choses que nous avons vraiment bien maîtrisé sinon on n’aurait pas pris de points ce soir. Je ne dis pas que nous avons surclassé Arsenal mais je pense que nous avons bien fait les choses, les joueurs ont bien fait les choses. Ce sont les joueurs qui ont fait le match, ce sont eux qui ont posé des problèmes à Arsenal, ils ont été au rendez-vous, ils ont été très très bon». L’heure est à la fête à Lens !