RC Lens - Arsenal : les notes du match

Le RC Lens ouvrait le bal des clubs français ce mardi pour le retour des coupes européennes. Après leur match nul sur la pelouse de Séville pour leur entrée en lice en Ligue des Champions (1-1), les Lensois recevaient Arsenal à Bollaert. Pour cette rencontre prestigieuse, Franck Haise faisait d’ailleurs appel à ses hommes forts dans son traditionnel 3-4-3. Dans une ambiance incandescente, les 22 acteurs mettaient beaucoup d’intensité dès les premières minutes de la partie et les deux équipes se livraient totalement sans calculer pour faire la différence le plus tôt possible.

La suite après cette publicité

Alors que les coéquipiers de Brice Samba tentaient crânement leur chance devant leur public, avec une première tentative signée Kevin Danso (5e), Bukayo Saka profitait d’une erreur défensive pour lancer Gabriel Jesus qui pouvait tromper Brice Samba grâce à ses qualités de finisseur (14e, 0-1). Mais les Lensois et Adrien Thomasson n’avaient pas dit leur dernier mot. Après avoir manqué de précision, l’ailier du club nordiste profitait d’un bon ballon récupéré par Deiver Machado qui trouvait ensuite Elye Wahi. L’ancien Montpelliérain pouvait ensuite transmettre astucieusement à son coéquipier qui pouvait catapulter le cuir au fond des filets d’une superbe frappe pour égaliser et complètement relancer son équipe (25e, 1-1).

À lire

LdC : Lens renverse Arsenal à Bollaert et prend la tête du groupe B

Lens prend la tête du groupe B

Au retour des vestiaires, Brice Samba se montrait intraitable pour empêcher les Gunners de prendre les devants. Après avoir bloqué une première tentative de Kai Havertz et sauvé Kevin Danso d’un but contre son camp (49e), tout comme Przemyslaw Frankowski qui passait à deux doigts de commettre l’irréparable (66e), le portier lensois réalisait une parade sensationnelle sur une reprise de volée en première intention de Takehiro Tomiyasu (66e). De leur côté, les joueurs de Franck Haise ne se laissaient pas intimider et Salis Abdul Samed manquait le cadre d’un cheveu (64e). Mais le meilleur était encore à venir.

La suite après cette publicité

Alors que Przemyslaw Frankowski sollicitait un une-deux avec Florian Sotoca au milieu avant de filer sur son couloir droit, Le latéral polonais pouvaient ensuite centrer en retrait pour Elye Wahi au point de penalty qui trouvait le petit filer opposé de David Raya (69e, 2-1). Les supporters lensois présents à Bollaert pouvaient alors exulter. Malgré la pression mis par leurs adversaires, Brice Samba et ses coéquipiers arrivaient à résister pour tenir cet excellent résultat jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à ce précieux succès, le RC Lens prend la tête du groupe B avec Séville qui s’est imposé sur le même score et dans le même temps face au PSV Eindhoven.

L’Homme du match

Elye Wahi (7,5) : impliqué directement dans l’égalisation avec un formidable contrôle de la poitrine en déséquilibre et une belle passe en retrait pour Thomasson buteur (25e), il est le grand sauveur lensois en inscrivant le deuxième but lensois. Tout au long du match, l’ancien du MHSC a tout fait pour se démarquer, se montrer disponible dans les espaces laissés. Cette détermination a porté ses fruits et a su, grâce à une formidable volée du plat du pied, offrir la victoire aux Sang et Or. Le jeune attaquant de 20 ans termine la rencontre avec un but et une passe décisive. Remplacé par Said (73e)

La suite après cette publicité

RC Lens

- Samba (7) : très belle parade opposée du bras gauche pour repousser cette tentative de Havertz (20e), le gardien lensois a su se montrer présent quand il fallait pour son équipe. Il peut difficilement faire mieux sur l’ouverture du score de Jesus. Il a également réalisé une double parade sur un face-à-face avec Trossard (49e). Sur un corner côté gauche, Tomiyasu a été oublié devant le but et a ouvert son pied gauche. À bout portant, Samba s’est imposé pour repousser le danger (67e). Le gardien français termine la rencontre avec un total de 6 arrêts réalisés et c’est aussi grâce à lui que Lens a pu maintenir le score nul avant de remporter le match.

- Gradit (6) : il a su rester concentré, notamment en première période pour se montrer présent dans le rideau défensif, à l’image de ce tacle dans la surface devant Trossard pour dégager le ballon en corner. Très bonne lecture des lignes de passes pour couper au bon moment. Très peu d’erreurs dans ses interventions, ses décisions et ses relances. Le parfait complément au patron défensif que représente Kevin Danso. Il a commis aucune faute sur l’ensemble de la rencontre. Il a sauvé son équipe en se sacrifiant pour éviter l’égalisation des Gunners (90e), bien suivi ensuite par Samba dans les airs. Nouvelle grosse intervention dans la surface durant le temps additionnel (90e+3).

La suite après cette publicité

- Danso (6,5) : auteur de la première frappe dangereuse du match en demi volée (5e), il a été le patron de la défense, du moins l’élément qui a été le plus régulier tout au long du match avec pas moins de 4 récupérations. Belle présence aérienne également pour contrer les tentatives anglaises. De manière générale, il a rendu une copie défensive complète sans erreur, en jouant des épaules pour s’interposer face aux solides attaquants des Gunners. Impérial, autoritaire et puissant. Les mots manquent pour décrire à quel point l’Autrichien a été chirurgical pour dégouter Arsenal ce soir.

- Medina (5,5) : son statut n’était pas simple puisqu’il était chargé de s’occuper de Gabriel Jesus sur plusieurs séquences. Tout n’était pas parfait mais il a réalisé de belles interventions en lisant très bien les passes des Gunners. Le Brésilien a même semblé parfois frustré, réclamant des fautes à l’arbitre après de beaux stops de Medina (39e). Il a néanmoins été un peu plus fébrile que ses comparses défensifs.

La suite après cette publicité

- Frankowski (7) : il n’a pas arrêté d’apporter du danger sur le côté droit avec plusieurs centres très bien sentis. Le Polonais remplit parfaitement son rôle de piston offensif, indispensable dans les phases rapides pour trouver ses coéquipiers en retrait ou dans les airs. Il a su rapidement mettre le feu sur son aile pour faire douter la défense des Gunners. Il a également été précieux quand Lens installait un pressing comme lors de cette séquence sur Zinchenko (29e). En transition, Frankowski a très souvent dédoublé avec succès pour servir l’axe démarqué. Il est aussi souvent venu en aide pour fermer les espaces à deux avec un coéquipier. Sur une nouvelle percée sur son côté, il a su trouver parfaitement sur un centre Elye Wahi sur le deuxième but lensois (69e).

- Mendy (5) : s’il n’a pas fait d’étincelles, il a moins beaucoup couru, jouant donc un rôle fondamental dans le pressing haut et intense installé par les joueurs de Haise sur séquences. Il termine la rencontre à 93% de passes réussies, donc précieux et propre à la relance et n’a pas perdu beaucoup de ballons. Toujours important donc surtout en Ligue des Champions. Il est aussi souvent venu en aide pour fermer les espaces à deux avec un coéquipier. Remplacé par Diouf (73e)

La suite après cette publicité

- Abdul Samed (4) : un poil trop discret devant la surface lensoise. En seconde période, il est parfaitement servi par Thomasson au point de penalty mais loupe complètement sa reprise (64e). C’était pourtant la balle du 2-1 pour les Lensois. Contrairement à d’autres coéquipiers, il a eu du mal à avoir un véritable impact et a souvent semblé dépassé par l’événement.

- Machado (5,5) : il est celui qui intervient rudement sur l’égalisation lensoise avec une récupération au centre du terrain avant de réaliser une belle ouverture vers Wahi qui offre le but à Thomasson (25e). Il a malgré tout commis 4 fautes et a perdu presque 20 ballons. Beaucoup trop d’erreurs dans son côté avec notamment des passes parfois mal dosées. Pas de grosses erreurs décisives mais cela aurait pu coûter parfois cher aux Lensois. Remplacé par Aguilar (81e)

La suite après cette publicité

- Sotoca (6) : gros volume de jeu, il a su provoquer des fautes à plusieurs reprises et s’est montré indispensable pour temporiser le jeu offensif de son équipe. Très souvent servi en première intention, il a été le métronome du collectif pour minimiser les erreurs. Entre les tentatives de loin, les fautes provoquées et les belles passes pour Wahi, il a été au centre des combinaisons offensives des Sang et Or. Un rôle loin d’être simple qu’il a su remplir. Il est aussi souvent venu en aide pour fermer les espaces à deux avec un coéquipier.

- Thomasson (6,5) : même s’il s’est montré rapidement une tête dangereuse (8e), il a complètement loupé sa passe en retrait, trop appuyée, qui a offert l’ouverture du score à Arsenal dans le sillage de Jesus (14e). Grosse erreur d’appréciation. Néanmoins, il est aussi celui qui égalise pour Lens avec une superbe frappe enroulée (25e). Voilà ce que l’on appelle une belle manière de se rattraper. Et après son but il n’a pas cessé d’être important, présent, propre et constant. Il a beaucoup couru en jouant très bien les coups. Remplacé par Fulgini (73e)

La suite après cette publicité

- Wahi (7,5) : voir ci-dessus

Arsenal

- Raya (3) : l’ancien portier de Brentford a pris des risques et ça n’a pas payé. Très haut sur le pré, Raya rate sa passe à destination de Tomiyasu et encaisse l’égalisation dans la foulée sur la frappe de Thomasson, imparable (25e, 1-1). Tout comme le but de Wahi à la 69e (2-1). L’Espagnol n’a pas eu grand chose à faire mais le peu qu’il a fait n’a pas été irréprochable. De quoi ravir Ramsdale, pas Arteta.

La suite après cette publicité

- Tomiyasu (5) : titularisé au poste de latéral droit, le Japonais a eu carte blanche sur son côté pour apporter le surnombre devant. Mais la sortie de Saka l’a impactée. Défensivement, il n’a pas été exempt de tout reproche malgré le peu d’actions lensoises. Il est court sur le dégagement raté de Raya qui offre le but du 1-1 pour le RCL. Il jouera à gauche en fin de rencontre pour arranger son coach.

- Saliba (6) : costaud, le défenseur central ne pouvait pas faire grand chose sur l’égalisation de Thomasson. Saliba a été, comme souvent, très juste dans ses interventions et a couvert les montées de Tomiyasu à droite. Mais il est trop loin de Wahi à la 69e qui inscrit le but du 2-1, bousculé par l’attaquant, remuant.

La suite après cette publicité

- Gabriel (5) : Pas impérial du tout, l’ancien du LOSC réalise un match moyen. Le Brésilien a eu énormément de déchets à la relance, là où il s’illustre généralement, surtout en 2ème mi-temps où plusieurs de ses transmissions étaient trop téléphonées. Son côté gauche a été exploité par Lens sur le but du 2-1. Peut et doit mieux faire.

- Zinchenko (6) : sans doute le meilleur joueur d’Arsenal en 1ère période. L’Ukrainien est venu, comme à son habitude, former un double-pivot dans l’axe quand son équipe avait le ballon pour déranger le pressing lensois. Toujours en train de demander le ballon, Zinchenko a été le métronome des Gunners. Il a distillé de bons ballons. Mais le retour des vestiaires a été délicat et sa baisse de régime s’est fait sentir chez les hommes d’Arteta. À tel point qu’il laisse sa place pour White à la 70e.

La suite après cette publicité

- Ødegaard (4,5) : le capitaine a mis du temps avant de trouver sa place à Bollaert. Puis, il est rentré dans le match en se montrant très actif, notamment sans ballon pour couper les lignes de passes adverses. Aurait pu mieux faire en 1ère mi-temps. Il n’a pas été très inspiré en 2ème période, peu trouvé par ses coéquipiers et un Fabio Vieira transparent. Il sort, suppléé par Nketiah à la 80e.

- Rice (6,5) : pilier de son équipe, l’ancien de West Ham a touché à tout ce soir, en bien. Rice a été omniprésent devant sa défense pour venir soulager Arsenal. Il a également tenté d’apporter dans la construction aux côtés de Zinchenko. Sa présence physique a fait du bien aux siens, mais les Gunners ont perdu la maîtrise à l’heure de jeu. Le roc anglais n’a rien à se reprocher malgré la défaite.

La suite après cette publicité

- Havertz (5) : encore trop irrégulier, mais il y a du mieux. Un début de match plutôt intéressant pour celui qui s’est vu offrir un pénalty contre Bournemouth. L’Allemand a tenu son rang, sans se montrer flamboyant mais utile pour libérer des espaces. Sa reprise de volée à la 20e a mis en danger Samba. Excellente intervention à la 49e pour servir Trossard, proche de marquer. Ses nombreux ballons perdus par la suite ont forcé Arteta à le sortir, remplacé par Smith-Rowe à la 70e, auteur d’une frappe cadrée, boxée par Samba, serein.

- Saka (non-noté) : auteur d’une récupération haute et d’une passe décisive dans la foulée pour Gabriel Jesus (14e, 0-1), la pépite anglaise sort à la 34e, blessé, lui qui était incertain avant le match. Fabio Vieira (3/10) le remplace. Son entrée a fait du bien… aux Lensois. Moins percutant que Saka, le Portugais n’a pas pesé sur la rencontre. Pire, il a déséquilibré son équipe en se montrant dépassé par les événements. Machado a pu respirer et prendre son couloir à vive allure.

La suite après cette publicité

- Jesus (6) : très actif au pressing, le Brésilien a fait mouche à la 14e minute de jeu sur un ballon récupéré par Saka. L’ex-cityzen a enrhumé avec facilité Danso pour se créer l’espace suffisant afin de croiser sa frappe (0-1). Son 2e but en C1 cette saison. Mieux surveillé par la suite, Medina est rentré dans sa tête et Jesus n’a plus vu le jour. Sur courant alternatif.

- Trossard (4) : probablement le moins bon sur la pelouse en 1ère mi-temps, Trossard n’a fait aucune différence sur son flanc gauche, gêné par les retours de Frankowski et l’agressivité de Gradit. Havertz lui a pourtant créé des espaces. Il s’est même montré agacé par l’arbitre après une faute sur Sotoca. Mieux après la pause, il est pas loin de donner l’avantage à Arsenal après un crochet sur Gradit mais sa frappe est un peu tendre (49e). Remplacé par Nelson à la 70e.