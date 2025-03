Manchester United annonce son départ d’Old Trafford et dévoile son nouveau stade futuriste !

La folie des stades s’est emparée des clubs de football. Désormais, le stade est plus qu’un antre où l’on vient s’asseoir pour assister au match de son équipe préférée. Un stade c’est aussi un lieu de vie avec un monde créé tout autour afin de proposer aux supporters des expériences agréables les jours de match. C’est aussi et surtout, pour les clubs, un formidable moyen d’encaisser plus de revenus.

La suite après cette publicité

La Juventus a construit son Allianz Stadium, le Real Madrid a complètement modernisé le Bernabéu, le FC Barcelone est en train d’en faire de même avec le Camp Nou et le Paris Saint-Germain cherche toujours un endroit où construire son nouveau stade. En Angleterre, Manchester City a déjà fait savoir qu’il comptait agrandir la zone de l’Etihad Stadium et aujourd’hui, Manchester United vient d’annoncer officiellement ses plans pour son nouveau théâtre. Un écrin qui sera construit à côté d’Old Trafford et qui deviendra le plus grand stade d’Angleterre.

(Crédit photo : manutd.com)

Un stade de 100 000 places, un projet à plus de 2 milliards d’euros

« Manchester United a apporté son soutien au programme de croissance du gouvernement en annonçant son intention de construire un nouveau stade de 100 000 places comme pièce maîtresse de la régénération de la zone d’Old Trafford. Le stade, et le projet de régénération plus large, ont le potentiel de générer 7,3 milliards de livres (environ, 8,6 milliards d’euros) supplémentaires par an pour l’économie britannique, ce qui apporte des avantages sociaux et économiques à grande échelle à la communauté et à la région, notamment la création possible de 92 000 nouveaux emplois, de plus de 17 000 nouveaux logements et de 1,8 million de visiteurs supplémentaires par an », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site des Red Devils.

(Crédit photo : manutd.com)

À l’heure où il vient d’annoncer des restrictions économiques pour le club cher à Sir Alex Ferguson, Sir Jim Ratcliffe a ouvert les vannes pour ce projet ambitieux dont le coût est estimé à 2,3 milliards d’euros environ. « Notre stade actuel nous a brillamment servi au cours des 115 dernières années, mais il s’est laissé distancer par les meilleures arènes du sport mondial. En construisant à côté du site existant, nous pourrons préserver l’essence d’Old Trafford, tout en créant un stade véritablement ultramoderne qui transformera l’expérience des supporters, à quelques pas seulement de notre maison historique. Tout aussi importante est l’opportunité pour un nouveau stade d’être le catalyseur du renouveau social et économique de la zone d’Old Trafford, en créant des emplois et des investissements, non seulement pendant la phase de construction, mais aussi de manière durable lorsque le quartier du stade sera achevé. Le gouvernement a fait de l’investissement dans les infrastructures une priorité stratégique, en particulier dans le nord de l’Angleterre, et nous sommes fiers de soutenir cette mission avec ce projet d’importance nationale et locale », a indiqué le milliardaire britannique.

(Crédit photo : manutd.com)

Enfin, si certains fans de MU vont regretter de voir leur équipe quitter Old Trafford, Sir Alex Ferguson les invite à sauter à pieds joints dans la nouvelle ère des Red Devils. «Manchester United doit toujours viser le meilleur dans tout ce qu’il fait, sur le terrain et en dehors, et cela inclut le stade dans lequel nous jouons. Old Trafford renferme tellement de souvenirs spéciaux pour moi personnellement, mais nous devons être courageux et saisir cette opportunité de construire une nouvelle maison, adaptée à l’avenir, où une nouvelle histoire peut être écrite». A noter que ce projet XXL devrait voir le jour d’ici cinq ans.