Liga : Séville s'incline face à Bilbao et perd gros

Comme en Ligue 1, la course au titre en Liga est passionnante. En tête, l'Atlético de Madrid (76 points) devance le Real Madrid et le Barça (74 points). Sur la quatrième marche du podium avec 70 unités, Séville devait absolument l'emporter ce lundi soir face à l'Athletic Bilbao (10e, 42 points) pour rester en vie dans ce sprint final.

En première période, les Andalous monopolisaient le ballon mais n'arrivaient pas à conclure. Ce n'était pourtant pas faute d'essayer avec En-Nesyri, bien stoppé par Simon (24e, 39e). Après la pause (0-0-), Séville poussait avec Papu Gomez et Ocampos et réclamait un pénalty pour une main de Balenziaga dans la surface (51e). Mais rien n'y faisait. Alors qu'on se dirigeait vers un nul, Bilbao marquait à la 90e minute grâce à Iñaki Williams. Un terrible coup sur la tête de Séville, qui s'est incliné 1 à 0 et qui est distancé dans la course à la première place. Quatrièmes avec 70 points, les hommes de Julen Lopetegui comptent 4 points de retard sur le Barça et le Real Madrid et 6 sur l'Atlético. Une très mauvaise opération.

Le classement de la Liga