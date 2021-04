PL : Burnley et Chris Wood ne font qu'une bouchée de Wolverhampton

Douzième de Premier League avec 14 points d'avance sur le premier relégable Fulham, Wolverhampton peut déjà se considérer comme maintenu et va jouer une fin de saison pour déterminer sa place dans le ventre mou. En revanche Burnley qui était 17e avant de jouer contre les Wolves avait l'occasion de se donner un bol d'air frais. Avec seulement six points d'avance sur Fulham, le maintien n'est pas encore acquis pour les Clarets. Du moins, il ne l'était pas avant ce match. Car oui, la bande de Sean Dyche a réussi à s'imposer contre Wolverhampton pour le compte de la 33e journée de Premier League.

Porté par son buteur néo-zélandais Chris Wood, Burnley a vite pris l'ascendant sur son adversaire. Servi par Matthew Lowton, Chris Wood a rapidement ouvert le score (15e) avant de doubler la mise quelques minutes plus tard sur un travail de Dwight McNeil (21e). Ce dernier délivrait d'ailleurs une seconde passe décisive pour Chris Wood juste avant la pause (44e). Au retour des vestiaires, le Tchèque Matej Vydra (49e) pensait inscrire un quatrième but, mais l'arbitrage vidéo en a décidé autrement. En fin de match, Chris Wood troquait le costume de buteur pour celui de passeur et permettait à Ashley Westwood de marquer (85e). Burnley s'impose 4-0 et s'offre la 14e place du championnat avec 9 points d'avance sur Fulham premier relégable à cinq journées de la fin. Le maintien est quasiment dans la poche des Clarets.

