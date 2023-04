PSG : l’aveu étonnant de la femme de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

L’avenir de Sergio Ramos n’est pas encore réglé. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, le défenseur aimerait poursuivre l’aventure. Mais le club de la capitale n’a pas encore tranché. Interrogé par AS, l’épouse de l’Espagnol, Pilar Rubio, a évoqué sa situation.

«Je ne sais pas si on va rester à Paris, si on va revenir et le pire c’est que je ne le saurais qu’au dernier moment, donc je ne pense même pas à ce sujet», a-t-elle avoué. Elle a aussi précisé qu’elle était heureuse à Paris et qu’elle s’entendait très bien avec les femmes des autres joueurs parisiens.

