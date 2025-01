Algérie : l’énorme coup de pression d’Islam Slimani à Rayan Cherki

À l’heure où Rayan Cherki entretient le suspens quant à son choix entre l’équipe de France et l’Algérie, Islam Slimani lui a envoyé un sacré message. Pour le meilleur artilleur des Fennecs, le flou entretenu par la star de l’Olympique Lyonnais n’est pas une bonne chose. Et Slimani lui a fait savoir ce qu’il en pensait.

«À l’époque où je l’ai côtoyé (à l’OL), il était encore très jeune et ne pensait pas vraiment à son avenir international ni à l’équipe d’Algérie en particulier. Mais les choses évoluent avec le temps. Quoi qu’il en soit, ma position reste inchangée : l’équipe nationale n’est pas un club que l’on choisit. Soit on est Algérien, soit on ne l’est pas», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à El Khabar.