Chelsea-Tottenham : les sanctions de Tuchel et Conte sont tombées

Dimanche dernier, Chelsea et Tottenham se sont quittés sur un match nul électrique à Stamford Bridge (2-2). Mais pour l'évènement marquant du derby londonien, il fallait se diriger sur les bancs, où Antonio Conte et Thomas Tuchel s'étaient d'abord expliqués jusqu'à en venir aux mains après la célébration de l'Italien sur le but de Hojbjerg, avant une nouvelle altercation dans la foulée du coup du sifflet final.

Ce second règlement de comptes aura valu aux deux techniciens un carton rouge chacun, synonyme d'absence pour la prochaine journée de Premier League mais également des sanctions financières. En effet, à en croire Sky Sports, la FA a décidé d'une amende de 35.000 livres sterling (environ 41.220 euros) à l'encontre du coach des Blues, ainsi qu'une suspension d'un match officiel. Son homologue des Spurs est quant à lui sanctionné de 15.000 livres (17.670 euros), sans suspension.