Barça : Hansi Flick a tranché pour l’avenir de Marcus Rashford

Arrivé cet été dans le cadre d’un prêt après des dernières saisons compliquées à Manchester United, Marcus Rashford (28 ans) a convaincu le FC Barcelone par son rendement, son implication et son professionnalisme. Capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en pointe, Rashford s’est parfaitement intégré au collectif blaugrana et affiche des statistiques solides (7 buts et 11 passes décisives en 24 matches), au point de devenir décisif dans plusieurs rencontres majeures de la saison.

Reste désormais à trouver une solution économique viable pour assurer sa continuité. Le Barça dispose d’une option d’achat fixée à 40 M€, un montant jugé difficilement compatible avec le contexte financier du club, d’autant plus au vu du salaire élevé du joueur. Manchester United, qui souhaite récupérer cette somme pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028 et revalorisé par son passage en Catalogne, pousse pour une vente de l’attaquant, désireux de rester au Barça. Et selon Sport, la volonté affirmée de Flick de conserver l’Anglais pourrait peser lourd dans le dénouement du dossier.