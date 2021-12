Ligue des Champions : le Bayern étrille et élimine le Barça

Le FC Barcelone tenait son destin en mains ce soir à l'occasion de la 6e journée de la phase de groupes de Ligue des Champions. Il fallait tout de même forcer ce destin car les deux points d'avance sur Benfica, qui recevait le Dynamo Kiev en parallèle, ne suffisaient pas forcément avant de se rendre sur la pelouse du Bayern Munich. Xavi choisissait une défense à 4 pour contrer les ogres bavarois, en plus d'une attaque avec Dembélé et Dest en soutien de Depay. Cette option tactique ne faisait pas le poids face au Bayern car malgré cette tentative d'Alba (7e), les Culés prenaient rapidement l'eau, la blessure du latéral gauche, remplacé par Mingueza n'aidant pas non plus (30e). Piqué sauvait son camp (18e), Ter Stegen s'interposait devant Lewandowski (27e) et Musiala (32e) mais il devait s'incliner sur cette tête lobée de Müller. Malgré le dégagement sur sa ligne d'Araujo (1-0, 34e), le ballon était bel et bien entré. Le début d'une longue soirée.

La suite après cette publicité

Devant au tableau d'affichage, les Munichois tentaient de prendre le large et y parvenaient. La frappe croisée de Müller terminait dans les bras de Ter Stegen (37e) mais le gardien se trouait sur ce tir flottant de Sané (2-0, 43e). La légère réaction catalane signée Dembélé (44e) était très largement insuffisante et même si Nico remplaçait Dest à la pause, on assistait au même spectacle à l'Allianz Arena. Il n'y avait qu'une seule équipe sur cette pelouse gelée. Suite à un nouveau débordement de Davies, le Canadien déposait un ballon en retrait pour la conclusion de Musiala (3-0, 62e). La messe était dite. Julian Nagelsamnn en profitait même pour faire tourner son effectif en faisant entrer Bouna Sarr, Omar Richards, Malik Tillman ou encore Tanguy Kouassi. Avec ce large succès, les Bavarois concluent cette phase de poules avec un 6/6, et condamnent le Barça à la 3e place puisque dans le même temps, Benfica s'est imposé. Xavi et sa bande joueront la Ligue Europa au printemps.

Le classement du groupe E.