OL : comment Bruno Guimarães a chamboulé les plans du mercato

À la clôture du mercato estival, les mots de Jean-Michel Aulas étaient clairs. Après les arrivées de Jérôme Boateng, Henrique, Damien Da Silva, Emerson et Xherdan Shaqiri, le président lyonnais, en septembre dernier, mettait l'eau à la bouche à ses supporters pour la suite. «Quand vous avez la possibilité de recruter quelqu’un comme Jérôme (Boateng), vous changez vos priorités, mais qui vous dit que nous ne nous sommes pas activés pour le secteur offensif ? Et prévoir la CAN en janvier ? Il y a des chances pour que ça bouge d'ici janvier, si on n'a pas bougé d'ici là... On fera sans doute un certain nombre de choses complémentaires», avait-il prévenu lors de la présentation du défenseur allemand.

Seulement voilà, au fil des semaines, les dossiers prioritaires de l'Olympique Lyonnais s'éternisaient. Annoncé comme la grande priorité de Peter Bosz, Sardar Azmoun a longtemps été associé au club rhodanien, qui était même parvenu à un accord avec l'entourage de l'international iranien du Zenit Saint-Petersbourg. Mais finalement, il s'est engagé au Bayer Leverkusen jusqu'en 2027. «Azmoun ? C'est un très bon joueur. On verra pour la possibilité... je suis en contact avec les dirigeants. Tu as toujours besoin d'un buteur dans ton équipe, si tu n'as qu'un seul buteur, ce n'est pas suffisant», clarifiait encore Bosz début janvier. Autre piste appréciée par le technicien néerlandais, Jesus Corona, qui a finalement pris la direction du Séville FC, déboursant environ 3 M€ pour le Mexicain, à qui il ne restait que six mois de contrat à Porto.

Un départ d'abord démenti, avant d'être officialisé

Toutes les pistes probables ont finalement échoué alors que l'Olympique Lyonnais pointait encore dans le ventre mou en Ligue 1 et peinait dans la finition, notamment depuis le départ de Karl Toko-Ekambi à la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver. Mais dans la dernière semaine de ce mercato, les choses ont évolué... dans le sens des départs. La presse anglaise annonçait un accord entre l'OL et Newcastle United pour Bruno Guimarães, une «fausse information» que «le club dément catégoriquement», avant d'officialiser ce dimanche le départ de l'international auriverde, trouvé par l'ex-directeur sportif, Juninho, également parti de son club de cœur en décembre dernier, dans la discrétion.

Apprécié par les supporters lyonnais et, sans doute, l'une des plus grandes satisfactions de ce début de saison compliqué, Bruno Guimarães a donc quitté l'OL deux ans après son arrivée. La communication autour de son départ, d'abord démenti puis officialisé en l'espace de quatre jours, aura fait monter la colère des supporters rhodaniens, qui s'attendaient à voir de nouveaux attaquants arriver. Le départ du Brésilien étant maintenant acté pour un peu plus de 50 M€, bonus compris, le mercato des septuples vainqueurs de la Ligue 1 est chamboulé. La priorité n'est donc maintenant plus de renforcer l'attaque, mais de pallier au départ de Guimarães et trouver un nouveau partenaire à Maxence Caqueret au milieu du terrain.

Islam Slimani va rester

Avec ce joli virement reçu de la part des Magpies, Jean-Michel Aulas et sa direction poussent désormais pour faire venir Tanguy Ndombélé, en prêt par Tottenham, et est également en passe de s'offrir Romain Faivre, le milieu de terrain offensif polyvalent du Stade Brestois 29. Mais redonner du temps de jeu à Tanguy Ndombélé, qui n'a disputé que neuf matches de Premier League cette saison (un but) et intégrer Romain Faivre dans le 4-3-2-1 de Peter Bosz prendra certainement du temps. À 16 journées de la fin de la saison, Lyon, qui est par ailleurs engagé en Ligue Europa, reste à 9 points de l’Olympique de Marseille qu’il affrontera en match en retard le 1er février prochain. Cette fin de mois de janvier risque en tout cas d'avoir donné des maux de tête à Peter Bosz.

Islam Slimani, lui, va rester à l'OL. Annoncé de retour au Sporting, l'attaquant lyonnais intéressait également, comme nous vous le révélions, le club saoudien d'Al Hilal, entraîné par Leonardo Jardim. Malgré une proposition de contrat de 6 mois du club saoudien, rejetée par le joueur, le buteur lyonnais devrait donc continuer sous le maillot lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Comme l'a confirmé Peter Bosz, «Emerson (Palmieri) va rester». Arrivé cet été en prêt avec option d'achat depuis Chelsea, l'international italien était ciblé par les Londoniens, désireux de recruter un latéral gauche suite à la grave blessure de Ben Chilwell. Mais finalement, le latéral gauche est parti pour terminer la saison sous le maillot des Gones.