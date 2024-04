LOSC : Paulo Fonseca félicite ses joueurs malgré l’élimination

Lille est passé tout proche de l’exploit. Une semaine après sa défaite en Angleterre, le LOSC a fini par s’incliner aux tirs au but contre Aston Villa (2-1, 3-4 t.a.b) à l’occasion de son quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Plombés par Emiliano Martinez, héros des Villans, les Dogues n’ont toutefois pas à rougir de leur performance tant ils ont été en capacité de rivaliser avec les Anglais tout au long de la rencontre. Logiquement déçu au coup de sifflet final, Paulo Fonseca estime être sorti par la grande porte, ce jeudi soir.

«Nous sommes désolés, mais je suis très fier de ce que l’équipe a fait, de comment les joueurs ont joué. Nous avons fait deux grands matchs. Nous devons être honnêtes, on méritait de passer mais c’est le football. Ce n’est pas facile de faire ce qu’on a fait, je suis très fier. Maintenant, nous devons penser au prochain match, peut-être plus important que celui d’aujourd’hui. Tactiquement, l’équipe a fait un bon match. Aston Villa a eu des difficultés pour trouver des espaces. Nous avons attendu le bon moment pour presser, nous savions qu’ils aimaient jouer à l’intérieur, et on l’a bien fait», a exprime le coach portugais en conférence de presse d’après-match.