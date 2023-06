Rennes : Florian Maurice tacle les médias

Quel dénouement pour le Stade Rennais ! Sur le fil, Rennes a décroché la quatrième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la Ligue Europa la saison prochaine. Un soulagement pour les Bretons, qui ont dû batailler avec l’AS Monaco et le LOSC pour obtenir cette place. Dans des propos rapportés par L’Équipe, le directeur sportif rennais, Florian Maurice, a fait un bilan et a dénoncé les critiques à l’encontre du club pendant la saison.

« On a atteint l’objectif, donc je suis très content, ça se voit non ? Je suis très fier de ce qu’on a fait, grâce à nous, personne d’autre, grâce à nous, au groupe qu’on a, au groupe qu’on a composé, ceux qui ont peu joué, ceux qui n’ont pas joué, ceux qui ont tout joué, staff, tout le monde, donc très fier de ça, encore plus que la saison passée. On a un groupe très fort. Je vous ai entendu : manque d’expérience, pas de caractère, pas tout ça, aujourd’hui on est là, ils ont montré qu’ils en avaient, il ne faut pas l’oublier. On y a cru, il n’y a qu’à l’extérieur qu’on n’y croyait pas. Je vous ai trouvé très sévères, même méchants parfois, certains se prenant pour des entraîneurs, pour des directeurs sportifs, pour des recruteurs, ce n’est pas votre métier. Vous avez le droit de critiquer, on a le droit d’être critiqués, mais pas semaine après semaine, franchement, j’ai trouvé que c’était disproportionné, certains ont eu des jugements hâtifs. Les bilans, on les fait à la fin de saison. J’ai vu un bilan à la 29e journée, ça sert à quoi ? »

