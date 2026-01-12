Le Real Madrid limoge un autre entraîneur

Le changement, c’est maintenant au Real Madrid. Après avoir annoncé le départ de Xabi Alonso à la surprise générale et à l’issue de la défaite contre le FC Barcelone, en Supercoupe d’Espagne, le club madrilène a également décidé de se séparer de Joselu Sánchez, entraîneur du Real Madrid C. L’ancien défenseur central de 48 ans n’a pas dirigé la séance d’entraînement du jour et a été officiellement informé qu’il ne poursuivrait pas sa mission à la tête de l’équipe, comme l’a rapporté ESPN.

La signature de son accord de résiliation de contrat est prévue pour ce mercredi, même si le contexte agité autour du limogeage de Xabi Alonso pourrait d’ailleurs légèrement retarder la procédure. Florentino Perez semble avoir une volonté claire de repartir sur de nouvelles bases à tous les étages sportifs pour relancer son institution.