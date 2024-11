Le Real Madrid accélère pour le remplaçant de Carvajal, l’Arabie saoudite prépare une folie à 100 millions d’euros

Trent Alexander-Arnold… mais pas que

Du côté du Real Madrid, pas de match ce weekend en raison des intempéries gravissimes du sud de l’Espagne, donc AS fait un point sur le mercato du club. Encore une fois, on parle de la piste Alexander Arnold mais pas seulement. Le latéral anglais est le favori parce que c’est le nom le plus clinquant de la liste mais surtout parce qu’il sera en fin de contrat le 30 juin prochain. AS évoque aussi Pedro Porro le joueur de Tottenham et Jérémie Frimpong de Leverkusen. Pour le moment, Alexander Arnold est la priorité, surtout qu’à Liverpool on commence à être pessimiste sur sa prolongation de contrat.

Al Nassr veut Viktor Gyokeres

Le phénomène Viktor Gyokeres agite le marché des transferts à lui tout seul. O Jogo lui consacre une petite partie de sa une et parle de l’intérêt d’Al Nassr pour lui. Le club saoudien prépare déjà le départ de Talisca. Par contre, il faudra mettre le prix parce que le Sporting n’a pas l’intention de brader sa nouvelle star. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d’euros et il y a de la concurrence pour Gyokeres.

De Jong pourrait prolonger

Avec le départ d’Erik ten Hag, Frenkie de Jong s’est aussi éloigné de Manchester United dévoile Sport. Plusieurs fois l’ancien coach de l’Ajax a essayé de faire venir le milieu du Barça mais visiblement il est désormais plus proche d’une prolongation en Catalogne que d’une arrivée en Angleterre. Son contrat se termine en 2026 et les négociations devraient bientôt démarrer.