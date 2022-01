Laurent Koscielny tient une piste en Ligue 1

Et si Laurent Koscielny restait en Ligue 1 ? Écarté par les Girondins de Bordeaux en raison de ses prestations et surtout d'un salaire que le club au scapulaire ne peut plus assumer (environ 3 M€ par an), le défenseur, qui n'est plus le capitaine, cherche une porte de sortie, en plus d'une résiliation à l'amiable. Bientôt libre, l'international français (51 sélections, 1 but) a déjà une piste pour la suite.

Passé par Lorient lors de la saison 2009/2010, selon les informations de 20 minutes, il a été contacté ces derniers jours par les Merlus pour faire son retour dans le Morbihan. L'affaire pourrait se concrétiser mais Ouest France rappelle que le joueur de 35 ans devra consentir un gros effort financier. Dans sa quête de maintien, Lorient veut absolument se renforcer en défense.