Metz : les supporters réclament la démission de Laszlo Bölöni

L’étau se resserre autour de Laszlo Bölöni. Moins d’une semaine après avoir décroché un point encourageant contre Marseille, le FC Metz était aux prises avec un concurrent direct dans la course au maintien, Montpellier. Si la défaite n’était pas permise à la Mosson, les Grenats ont pourtant été dominés par des Montpelliérains réalistes et entreprenants (3-0). Conséquence, le club à la Croix de Lorraine enchaîne avec un neuvième match de rang sans victoire. Une situation qui génère énormément de frustration et de colère chez les fans de l’actuel 17e de Ligue 1.

À l’heure d’analyser la nouvelle contre-performance de son équipe, l’entraîneur septuagénaire a subi les foudres de ses supporters qui l’ont interrompu en pleine conférence de presse d’après-match en scandant «Bölöni démission». «Leur frustration n’est pas plus grande que la mienne», a sobrement répondu le technicien hongrois à la journaliste.