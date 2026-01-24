Monaco : Eden Hazard prend la défense de Sébastien Pocognoli

Retraité depuis plusieurs mois, Eden Hazard n’hésite pas à parler sur l’actualité du football et donner son avis sur de multiples sujets. Ce week-end, l’ancien virtuose de Chelsea s’est exprimé avant le match caritatif "Fight Aids Cup" au stade Louis II. L’occasion pour le Belge de s’exprimer sur les débuts de son ancien coéquipier en sélection Sébastien Pocognoli sur le banc de l’AS Monaco. En difficulté ces dernières semaines, l’ASM reste sur cinq défaites lors des huit derniers matches toutes compétitions confondues. Malgré ce rendement famélique, Hazard a volé à la rescousse de son compatriote :

«J’ai joué avec "Poco" en sélection. Je le connais très bien, c’est un super gars, a déclaré l’ancienne star de Lille et de Chelsea. Il arrive dans une équipe où il y a pas mal de blessés. Ce n’est pas facile. C’est un moment compliqué. Il a fait du super bon travail l’année dernière en Belgique. Il a été champion (avec l’Union Saint-Gilloise, ndlr). Il faut juste lui laisser un peu de temps dans le football, il n’y en a pas beaucoup. C’est le problème dans le football. Mais il a de la qualité en tant que coach et de l’expérience comme joueur. Il faut juste que les blessés reviennent et la confiance dans le groupe aussi.» Monaco essayera de sortir de sa mauvaise passe ce samedi en s’imposant sur la pelouse du Havre.